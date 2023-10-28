في ذكرى ميلاد الشيخ سيد طنطاوي.. نجله يكشف عن وصيته

تحل اليوم السبت الذكرى الـ95 لميلاد الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، والذي ولد في قرية سليم الشرقية في محافظة سوهاج في 28 أكتوبر عام 1928، وبمناسبة تلك الذكرى قال نجله المستشار عمرو طنطاوي، إن والده كان رجلاً بسيطاً للغاية، وكان لا يتذكر يوم ميلاده ولا يحب الاحتفال به.

وتابع «عمرو» في حديثه لـ«الوطن»: «الوالد كان في أحيان كثيرة لا يتذكر يوم مولده، وكان بسيطًا لا يحب الاحتفال الصاخب، ويكتفي بأن نقول له كل سنة وأنت طيب».

كان محباً لوطنه

وأضاف نجل شيخ الأزهر السابق: «في يوم مولد والدي دائما ما نتذكر نصائحه لنا التي لا تغيب أبداً عن أذهاننا، فهو الغائب الحاضر طوال الوقت»، لافتاً إلى أنّ شيخ الأزهر الراحل كان محباً لبلده ووطنه «وكان بيراعي ربنا في أعماله وشغله وحضوره، وكان محافظًا على المال العام وبيوصينا ويأكد علينا في هذا الأمر تحديدًا».

وفاة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق

جدير بالذكر أن الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، توفي في 10 مارس 2010، عن عمر يناهز 82 عامًا، وتولى الكثير من المناصب القيادية فى الأزهر، كما عُين مفتيًا للديار المصرية في 28 أكتوبر1986 حتى تعيينه في 27 مارس 1996 شيخًا للأزهر، عين مفتيًا للديار المصرية في 1986، ثم تولى مشيخة الأزهر منذ عام 1996 إلى رحيله، ودفن في البقيع بالمدينة المنورة، وأصدر نحو 20 كتاباً.