«بيطري الشرقية» ينظم ورشة عمل عن معامل الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تنظيم ورشة عمل عن أنشطة معامل الأمراض المشتركة للكشف عن مرض البروسيلا

وفي هذا الإطار، أشار اللواء دكتور محمد إبراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان «أنشطة معامل الأمراض المشتركة للكشف عن مرض البروسيلا في حيوانات المزرعة بمحافظة الشرقية».

جاء ذلك بحضور كل من مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر الدكتور محمد عبد الحميد يوسف، وأقسام الصحة العامة بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء بالمديرية.

الحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الورشة جاءت فى إطار نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة في إطار سعي المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

كما ألقت الدكتورة منال السيد مدير إدارة الأمراض المشتركة والدكتورة إنجي عسكر محاضرة عن أنشطة معامل الأمراض المشتركة للكشف عن مرض البروسيلا في حيوانات المزرعة وتلافي خطورة هذا المرض على صحة الإنسان والثروة الحيوانية.