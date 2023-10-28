أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29-10-2023 في مصر

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد 28-10-2023، وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 1950 جنيها للطن.

وبحسب الأسعار المحددة من بوابة الأسعار الحكومية أن سعر الحديد والأسمنت، شهد حالة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع الماضي فكانت الأسعار في تذبذب ما بين الصعود والهبوط، وسجل سعر حديد عز بلغ نحو 36 ألفا و900 جنيه، بينما سجل الحديد الاستثماري نحو 35 ألفا و730 جنيها.

سعر حدید المصریین

-وبلغ سعر حديد المصريين اليوم السبت 28-10-2023 نحو 35 ألفا و900 جنيه.

سعر حدید الجارحي

-وسجل سعر حديد الجارحي اليوم السبت نحو 34 ألف جنيه للطن.

سعر حدید مصر ستیل

-بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 33 ألفا و900 جنيه للطن.

سعر الحدید الیوم

-سعر حديد الجيوشي للصلب 33 ألفا و800 جنيه.

-بلغ سعر حديد العلا 33 ألفا و800 جنيه.

-سجل سعر حديد السويس للصلب 34 ألفا و700 جنيه.

-سجل سعر حديد بشاي اليوم السبت28-10-2023 نحو 36 ألفا و800 جنيه.

-بلغ سعر حديد المراكبي 33 ألفا و877 جنيها.

-سجل سعر طن حديد العشري في الأسواق 33 ألفا و400 جنيه.

-وسجل سعر طن حديد الكومي 33 ألفا و900 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الأسمنت اليوم السبت 28-10-2023 في المصانع والشركات وتفاوت الأسعار بحسب نوع الأسمنت فهناك عدد كبير من الأنواع وتتعدد الاستخدامات منها ما يستخدم في أعمال الخرسانة ومنها خاص بأعمال التشطيب.

- سعر طن الأسمنت المعلم 1950 جنيها.

- سعر الاسمنت السهم 1920 جنيها.

- سعر الأسمنت الفهد 1910 جنيهات.

- سعر الأسمنت وادي النيل 1920 جنيها.

- سعر الأسمنت المسلح 2070 جنيها.

- سعرالجنوب الوادي 1920 جنيها.

- سعر الأسمنت المخصوص 2020 جنيها.

- سعر الأسمنت السويس 2030 جنيها.

- سعر الأسمنت السويدي 2300 جنيه.

-سعر الأسمنت العسكري 1900 جنيه.

- سعر الأسمنت النصر 2020 جنيها.

- سعر الأسمنت سيناء 42.5 بنحو 1920 جنيها.

- سعر الأسمنت حلوان 2000 جنيه.

- سعر الأسمنت المنيا 2000 جنيه.

- سعر الأسمنت المهندس 2070 جنيها.

- سعر الأسمنت تايتان 1950 جنيها.

- سعر الأسمنت المصري 1940 جنيها.

- سعر الأسمنت الممتاز 1970 جنيها.

- سعر الأسمنت التعمير 2000 جنيه.

- سعر الأسمنت الصعيد 2070 جنيها.

- سعر الأسمنت أسيوط 2070 جنيها.

- سعر الأسمنت المصريين 2050 جنيها.

- سعر الأسمنت العامرية عادة 2090 جنيها.

- سعر الأسمنت البرج 2090 جنيها.

- سعر الأسمنت الماكس 2100 جنيه.

- سعر الأسمنت النهضة 2180 جنيها.

- سعر الأسمنت أسوان 2150 جنيها.

- سعر الأسمنت السد العالي 2150 جنيها.

- سعر الأسمنت قنا 2170 جنيها.