تعرف على سعر الحديد اليوم السبت 28-10-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار الحديد اليوم السبت 28-10-2023 في الأسواق.

سعر الحديد الاستثماري

وسجل سعر الحديد الاستثماري تسليم أرض المصنع نحو 36 ألفا و557 جنيها اليوم.

سعر حدید عز الیوم

سجل سعر حديد عز 37 ألفا و777 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم السبت28-10-2023 نحو 35 ألفًا و900 جنيه.

سعر حدید الجارحي

وسجل سعر حديد الجارحي اليوم السبت نحو 34 ألف جنيه للطن.

سعر حدید مصر ستیل

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 33 ألفا و900 جنيه للطن.

سعر الحدید الیوم

سعر حديد الجيوشي للصلب 33 ألفا و800 جنيه.

بلغ سعر حديد العلا 33 ألفا و800 جنيه.

سجل سعر حديد السويس للصلب 34 ألفا و700 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي اليوم السبت28-10-2023 نحو 36 ألفًا و800 جنيه.

بلغ سعر حديد المراكبي 33 ألفا و877 جنيها.

بلغ سعر طن حديد العشري في الأسواق 33 ألفًا و400 جنيه.

يبلغ سعر طن حديد الكومي 33 ألفا و900 جنيه.