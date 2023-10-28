الحصري: كلمة السيسي بملتقى الصناعات استهدفت رسائل مهمة تهم مصر والمنطقة

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، اليوم، مؤكدا أنها استهدفت عددا من الرسائل المهمة التي تهم الشعب المصري والمنطقة العربية والمجتمع الدولي أيضا.

قوة الدولة المصرية

ورأى الحصرى في تصريحات له اليوم، أن أهم رسالة في كلمة الرئيس السيسي اليوم، هي طمأنة للمصريين والتأكيد على قوة الدولة المصرية وأنها لا تمس، بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم، وكذلك بسبب سياساتها البعيدة عن الخيانة والغدر والمصالح الخاصة.

وثمن الحصري تأكيد الرئيس السيسي على ما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم، وإيقاف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة يمكن خلالها إعادة تقييم الأوضاع والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يحمي الحقوق الشرعية للفلسطينيين.

تسهيلات المنتجين

كما ثمَّن رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، رسالة الرئيس السيسي للمصريبن ودعوته لهم بالعمل والإنتاج، وإعلانه تقديم دعم وتسهيلات للمنتجين والمصنعين، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حرص الرئيس السيسي على تذليل أي عقبات تواجه خطة الدولة في التوسع في الإنتاج والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي.