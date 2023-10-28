رئيس حزب الجيل: مصر لديها فهم عميق للقضية الفلسطينية وقادرة على الحل

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أهمية الدور المصري في حل أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ضوء عدوان الاحتلال الأخير على غزة، مشيرا إلى أن هذا الدور المصري في حل الأزمة ليس جديدًا، لكنه تأكد في العشر سنوات الأخيرة، لأنها تتمتع بعلاقات متوازنة مع جميع مكونات الشعب الفلسطيني، ما يسمح لها بالتواصل مع جميع الأطراف ومحاولة إيجاد حل يرضي الجميع.

مصر تتميز عن الآخرين بأن لديها فهم عميق للقضية الفلسطينية

وتعليقا على تقرير صحيفة فورين بوليسي، بأنه لا يمكن للعالم أن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون مصر، أوضح رئيس حزب الجيل في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تتميز عن الآخرين، بأنها لديها فهم عميق للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تاريخها وملابساتها، وهذا يسمح لها بتقديم حلول واقعية وقابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن مصر طرف محايد في الصراع العربي الإسرائيلي، ويلجأ إليها الجميع من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

الشهابي: مصر وقفت بقوة ضد المخطط الصهيوني الأمريكي

لفت إلى أن مصر وقفت بقوة ضد المخطط الصهيوني الأمريكي ضد القضية الفلسطينية، ما جعل المقاومة الفلسطينية تتفق مع موقفها.