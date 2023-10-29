حكم نشر آيات من القرآن على مواقع التواصل لفك الكرب

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة مع ما يتزامن مع أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دعوات كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر آيات من القرآن الكريم عبر منشور وترشيح صديق يكمل بعده وهكذا، وذلك بنية فك كرب أهل غزة، وأوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في ذلك الأمر.

حكم نشر آيات من القرآن على مواقع التواصل

وفي ذلك الصدد قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا حرج في ذلك بشرط أن تتوفر عدة ضوابط لذلك الأمر، أولًا: أن يكون المرء مؤهلًا لما يقوم به -علميًّا ومهاريًّا-، يدعو إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، متلطف في تذكيره وموعظته، وأن يحسن القراءة والكتابة والنقل من المصحف الشريف فيما يتعلق بالآيات، ومن كتب السنة المعتمدة فيما يتعلق بالأحاديث والأذكار والأدعية.

ضوابط النشر

ثانيًا: عدم استخدام أي عبارات من شأنها إلزام الغير بفعل هذا أو إشعاره بالوقوع في الحرج والإثم إن هو لم يفعل، كما هو الحال في واقعة السؤال: (لا تجعلها تتوقف عندك)، أو القسم عليه: (حلفتك بالله أن تفعل) أو (إن لم تُعِدْ نشرها فاعلم أن الشيطان قد منعك).. إلى نحو ذلك من العبارات التي تحمل معنى الإلزام والإجبار.

ثالثًا: أن لا يكون طلب النشر ذريعةً لمقصدٍ آخر؛ كالترويج إلى حزبٍ أو جماعةٍ أو طائفةٍ، أو استغلال ذلك للدعاية والإعلان، أو نحو ذلك مما يُجْعَلُ تكأة لأمور تتنافى مع جلال القرآن الكريم واحترام السنة النبوية المطهرة.