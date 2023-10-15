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انطلاق فعاليات دورة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بأكاديمية الأوقاف

كتب:

رؤى ممدوح
03:26 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
جانب من الدورة

جانب من الدورة

أطلقت أكاديمية الأوقاف، اليوم الأحد، فعاليات الدورة السابعة المتكاملة تحت عنوان «المكون الثقافي والإعجاز العلمي في القرآن الكريم»، لـ88 إمامًا وواعظة، حيث عُقدت المحاضرة الأولى للدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق بعنوان «مصر والعالم الإسلامي بين عوامل القوة والضعف».

برنامج البناء الثقافي للأئمة

وشهدت الدورة حضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب، والذي أكد في بداية افتتاح الدورة أن برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات الذي أطلقته وزارة الأوقاف مطلع الأسبوع الماضي يسهم بقوة في بناء الوعي الرشيد.

وفي محاضرته، أعرب الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف وتاريخها العريق في الدعوة، وبناء الإنسان الصحيح، والحفاظ على الهوية المصرية الوطنية في هذا الوقت الصعب من الزمن.

صقل ثقافة الإمام والواعظة

وأكد «النبوي»، أن إقامة هذه الدورات يسهم في صقل ثقافة الإمام والواعظة، فالعالم من حولنا يتحرك ويتطور بشكل سريع، فيجب علينا أن نواكب التطور الذي يحدث من حولنا من تنوير وتطوير للعقول وخاصة الأئمة والواعظات.

وأشار إلى أن الإمام يجب أن يكون واسع المعرفة، واسع الثقافة، واسع الفكر، واسع الأفق، بما يخدم رسالته، ونحن في زمن المعرفة فيه هي الأساس والمعرفة أوسع مجالا من العلم، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق»، مضيفًا أن مصر قوية بأبنائها، وأن من أهم عوامل قوة الدولة هو صلابة شعبها وحرصهم على تقدم دولتهم.

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