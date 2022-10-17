«فاو»: ندعم أسبوع القاهرة للمياه منذ نسخته الأولى.. و800 مليون شخص مهددون بالجوع

قال عبدالحكيم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو، إن اليوم شهد انطلاق أسبوع القاهرة للمياه، حيث تدعمه الفاو منذ نسخته الأولى، والسبب في ذلك إيمان المنظمة بأن الماء مصدر الحياة.

وأضاف «الواعر»، خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»: «ارتباط الماء بالغذاء شيء أساسي، والمحافظة على الموارد المائية شيء رئيسي، وأسبوع القاهرة للمياه أحد المنتديات التي أصبحت تحصل على سمعة إقليمية ودولية في رسم سياسات متعلقة بالمياه».

أهمية أسبوع القاهرة للمياه

وتابع الممثل الإقليمي لمنظمة فاو، أن هذا الأسبوع تزامن مع قدوم قمة المناخ، حيث يستهدف وضع أجندة المياه على قائمة أجندة المناخ التي كانت دائما تتعلق بموضوعات الطاقة والانبعاثات متناسية إلى حد ما الماء والغذاء.

ما هو الأمن الغذائي؟

وأشار إلى أن الامن الغذائي هو توفر الغذاء لكل الناس بشكل سلس ومتاح، اما توفر الغذاء بسعر مرتفع فإنه ليس في قدرة المواطن منخفض الدخل وهو ما يؤثر على الامن الغذائي، وبالتالي يصنف كل من لا يستطيع اقتناء الغذاء اليومي والصحي يكون مهددا بالجوع.

وأوضح أن 800 مليون شخص حول العالم سنويا مهددون بالجوع، وبالتالي يجب أن يتم التمييز بين حاجة الغذاء وتوفره وقدرة الناس على الوصول إلى الغذاء، مشددًا على أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جاءت معبرة عن قضايا المياه وارتباطها بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية.