«دفاع النواب»: تقرير فورين بوليسي يؤكد ثقل مصر في إنهاء الصراع بغزة

قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر قادرة على إنهاء الصراع في قطاع غزة بسبب مصالحها الحاسمة ونفوذها القوي على القطاع، إلى جانب ثقل القاهرة ونفوذها في الحرب الجارية بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، لكونها لاعبا أساسيا في المعادلة الدولية.

أهمية سيطرة مصر على معبر رفح

وأشار العوضي في تعليقه على تقرير صحيفة فورين بوليسي إلى أهمية سيطرة مصر على معبر رفح، لكون المعبر نقطة الدخول الرسمية الوحيدة إلى قطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، وبمثابة شريان حياة حيوي لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة، حيث تواجه أزمة إنسانية كبيرة، لذلك من المرجح أيضا أن يكون المعبر بمثابة نقطة خروج للولايات المتحدة ورعايا الدول الأخرى لمغادرة منطقة الحرب، ولدولة الاحتلال مصلحة في العمل مع مصر لضمان عدم دخول الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى إلى غزة عبر معبر رفح.

تعاطف الشعب المصري بشدة مع القضية الفلسطينية

وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لا توجد نية لدى مصر لإخلاء الأراضي الفلسطينية واستمرار تعاطف الشعب المصري بشدة مع القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن دور مصر المركزي في القضية وتسويتها ينعكس بالنفع على المنطقة، ومن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية التعاون مع مصر في هذه الأزمة.