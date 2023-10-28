إزالة 25 إعلانا دون ترخيص في حملة مكبرة بالمنصورة

شنت رئاسة شرق المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة ومكثفة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بنطاق المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية ومشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لإزالة جميع المخالفات في شوارع مدينة نبروه ونطاقها، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين ومحاسبتهم.

نتائج الحملة على إزالة الإعلانات العشوائية بالمنصورة

وأسفرت الحملة التي قامت بها رئاسة شرق مدينة المنصورة عن إزالة 25 إعلانًا عشوائيًا جرى تعليقه دون عمل أي ترخيص من قبل الجهات المعنية في نطاق المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية، شارك في الحملة قسم الإعلانات برئاسة المركز وقسم الكهرباء والإنارة العامة ومدير الإعلانات، بمعاونة الورشة الصناعية وقسم الإنارة العامة التي أزالت الإعلانات العشوائية المعلقة غير المرخصة والمخالفة واستهدفت منطقة الدراسات وشارع الجيش ومنطقة مجمع المحاكم وشارع عبدت معروف وتوريل والعديد من الشوارع والميادين الرئيسية.

متابعة مستمرة على الشوارع والميادين بالمنصورة

قال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، إن هناك متابعة مستمرة على الشوارع والميادين في شرق المدي، وسيتم شن عدة حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وعدد من الجهات المعنية وشرطة المرافق والمرور لرصد كافة المخالفات حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.