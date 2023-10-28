رئيس «تجارية القليوبية»: كلمة الرئيس السيسي اليوم تحمل رسائل طمأنة للمصريين

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن كلمة الرئيس السيسي، اليوم، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، تضمنت عددا من الرسائل المهمة التي تؤكد قوة الدولة المصرية، وقدرتها الكبيرة على حماية أمنها القومي، ودعم مصر للقضية الفلسطينية، بجانب التأكيد على دعم الصناعة والمستثمرين، لتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المصري.

الحفاظ على سلامة المدنيين وحقن الدماء

وأشار رئيس تجارية القليوبية، في بيان، إلى حرص الرئيس السيسي على طمأنة الشعب المصري، مما يحدث بالمنطقة، وتأكيده قيام الدولة ببذل جهود كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني وتوصيل المساعدات الإنسانية والسعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولفت إلى أن مصر ظلت على الدوام حاضرة وبقوة في قلب تلك الأزمة على مدار التاريخ، واتسمت بالدبلوماسية النزيهة المتجردة من أي مصالح، إذ أن الهدف الرئيسي كان دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وتأكيد أن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم، مثلهم مثل باقي شعوب الأرض.

إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتوطين المزيد من الصناعات الاستراتيجية

وتابع أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن كلمة الرئيس أكدت للجميع، أن الدولة ماضية في مسارها التنموي والهادف لتطوير الصناعة وقطاعات الدولة الإنتاجية المختلفة، وأنها حريصة على المضي في بناء الدولة مهما كانت التحديات، مشددا أن القيادة السياسية تسعى لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتوطين المزيد من الصناعات الاستراتيجية ولتغطية احتياجات السوق المصري، وذلك من خلال تأكيده لأصحاب المصانع بالاستعداد الكامل لتوفير أي دعم تحتاج إليه هذه المصانع من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج، وأن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا في إطار تطوير الصناعة.

التوسع في الصناعات الاستراتيجية المكملة للكبرى

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية دائما ما تحرص على التوسع في الصناعات الاستراتيجية المكملة للكبرى، وزيادة نسبة المكون المحلي بما يحقق توسيع القاعدة الصناعية وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، لإخراج منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة.