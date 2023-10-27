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صحة القليوبية تطلق حملة «شجرة مثمرة تعني حياة» بمركز طبي العبور

كتب:

حسن صالح
04:53 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
مبادرة صحة القليوبية

مبادرة صحة القليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، انطلاق حملة تشجير المركز الطبي بالحي الترفيهي بمدينة العبور، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

زراعة 40 شجرة مثمرة 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن»، أن الحملة تأتي تحت شعار «شجرة مثمرة تعني حياة»، وقامت الإدارة الصحية بالعبور بزراعة 40 شجرة مثمرة من «الليمون والزيتون» بالمركز الطبي بالحي الترفيهي.

أضاف، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تأتي تحت إشراف الدكتور أحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالعبور، بالتعاون مع المبادرة الشبابية «شجرها» والتي تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في كل مكان بالجمهورية.

الحد من التغيرات المناخية

وأوضح وكيل صحة القليوبية، أن المبادرة تهدف للحد من التغيرات المناخية المتمثلة فى خفض انبعاثات الاحتباس الحراري والحد من مخاطره وتحسين جودة الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، من خلال تسخير كافة الإمكانات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم التنسيق بين جميع الجهات للتوسع في المبادرة بمحيط المراكز الطبية والمستشفيات، لإنشاء حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل بالمنشأت الصحية، لتكون متنفساً طبيعياً للمواطنين، الأمر الذي يسهم في زيادة الرقعة الخضراء من أجل تحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.

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