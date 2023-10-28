الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر أبرز تصريحات الرئيس في معرض الصناعة

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أهم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في دورته الثانية اليوم.

وجاءت أبرز التصريحات التي نشرتها الحملة كالتالي:

- مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس.

- مصر حريصة على أن تلعب دورًا ايجابيا في القضية الفلسطينية.

- نحن بحاجة لأن نسجل بتقدير القرار الذي صدر من الجمعية العامة أمس بضرورة وقف إطلاق النار وعقد هدنة.

- سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر وحريصون على بناء بلدنا.

- مصر حريصة على لعب دور ايجابي في إطار فهم أن الاستقرار مهم للمنطقة وللدولة.

- مصر تبذل جهودًا كبيرة لتهدئة الاقتتال وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

- حذرت مرارًا وتكرارًا من اتساع نطاق الصراع وأنه ليس في مصلحة المنطقة.

- مصر بشعبها وجيشها قادرة على حماية البلاد.

- إذا اتسع نطاق الصراع ستكون المنطقة عبارة عن قنبلة موقوتة تؤذي الجميع.

- الدولة تسعى لدعم الصناعة لتوفير فرص عمل.

- المجمعات الصناعية تستهدف توفير الوقت والجهد على المصنعين.

- الدولة أقامت مجمعات صناعية على مستوى محافظات الجمهورية.

- مستعدون لتوفير 100 مدرسة للتعليم الفني.

- يجب التنسيق لإعادة تخصيص الأراضي المتاحة أمام المستثمرين.

- نسعى لتوفير الوقت والجهد والتمويل للمستثمرين لإحداث نقلة في مجال الصناعة.

- تأهيل العامل وزيادة وعيه من العناصر المهمة لإحداث نقلة في مجال الصناعة.

- يجب توعية الطلاب في المدارس بأنهم مسؤولون عن نجاح وتطوير المؤسسات.

- نسعى لتلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي.

- نسعى لتنوع مكونات المنتج المحلي بالصناعات.