تنفيذ أعمال تعديل الكابلات الهوائية إلى أرضية في نبروه

قامت رئاسة مجلس مدينة نبروه، بتحويل وتعديل الكابلات الهوائية إلى أرضية للحفاظ على سلامة المواطنين، وفي إطار تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومجلس النواب.

تنفيذ أعمال تعديل الهوائي إلى كابلات أرضية بنبروه

قال اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه، إنه جرى الاجتماع مع النائب رضا غازي عضو مجلس النواب، بالمتابعة والتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أعمال تعديل الهوائي إلى كابلات أرضية بقرية طنيخ في مدينة نبروه.

تحويل الهوائي إلى كابلات أرضية للحفاظ على سلامة المواطنين

وأكد رئيس مجلس مدينة نبروه، في بيان، بأنه جرى تحويل الهوائي إلى كابلات أرضية لأنه كان أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامة الأهالي بالقريه حيث أن الهوائيات المعلقة في الهواء معرضة للصدمات الكهربائية مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث قاتلة خاصة وأن هذا المكان يقام به سوق القرية.

ووجه رئيس المدينة بضرورة السرعة في تنفيذ كافة الأعمال اللازمة وتذليل أي عقبات قد تواجه شركة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، والاهتمام بالإنارة العامة وخاصة على الطرق لتسهيل حركة المرور، وصيانة أعمدة الإنارة المعطلة ومراجعة التوصيلات الكهربائية وتغير بعض العوازل المتهالكة وصيانة الكشافات بشوارع مدينة نبروه.