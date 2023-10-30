منظومة تداول القطن الجديدة تنعش جيوب المزارعين في دمياط.. اعرف الأسعار

يشهد موسم القطن في محافظة دمياط عصرًا ذهبيا، إذ زرع الفلاحون أجود الأنواع على مستوى العالم. ويقول المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة في دمياط، إنّ زراعة القطن الدمياطي مرّت بمراحل عديدة وتحديات صعبة بدأت بالمساحة المزروعة والتي كانت محدودة منذ موسم 2016، إذ كانت 4000 فدان ثم توسعت لتصبح 7000 فدان عام 2021، وبعدها وصلت إلى 10 آلاف و750 فدانًا هذا العام.

التغلب على صعوبات تسويق القطن

وأضاف عبدالسميع، أنّ المزارعين كانوا يواجهون صعوبة في التسويق ويقعون فريسة للمحتكرين والتجار الذين يحددون ثمنا بخسا وغير مجزية، مؤكدا أنّه في ظل المنظومة الجديدة تم التغلب على هذه التحديات، بتقنين وتنظيم مزاد لبيع محصول القطن والذي يضمن تحديد سعر مرضي ومجزي للمزارع.

تأجيل مزاد دمياط لحين الانتهاء من الجني

وأكد أن آخر مزاد علني في الدقهلية للقطن الدمياطي نوع جيزة 92، وهو من أجود أنواع الأقطان على مستوى العالم، بلغ سعره نحو 18 ألفا و450 جنيهًا، مشيرا إلى أنّه كان من المفترض أنّه تم تحديد السبت لعمل المزاد العلني في دمياط على باقي الكمية، والأنواع المنزرعة بدمياط، لكن تمّ تأجيل المزاد لحين الانتهاء من جني باقي الكمية المزروعة.