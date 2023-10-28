تحرير 137 محضرا تموينيا ضد مخابز بلدية خلال أسبوع في بني سويف

أكد المحاسب وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، تحرير 137 محضرًا تموينيًا متنوعًا، ضد مسؤولي مخابز بلدية، لعدم التزامها بتعليمات التشغيل اللازمة، خلال عدة حملات شنتها المديرية على مدار الأسبوع المنقضي.

137 محضرًا تموينيًا لمخابز بلدية في بني سويف

وقال «عبد الله»، في بيان، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على المخابز خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 137 لمخالفات بالمخابز، بواقع 26 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 52 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 16 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

تحرير محاضر تصرف في حصة الدقيق

كما شملت الحملات التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، 13 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و 9 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و5 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضر للتوقف الكلي عن الإنتاج، بجانب 7 محاضر للتصرف في 479 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجراما، فضلا عن محصربن لتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء وتم ضبط 52 جوال واتخاذ الإجراء القانوني المتبع.

تكثيف الرقابة على المخابز

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.