«إرشاد زراعي الإسكندرية» يقدم الطريقة الصحيحة لزراعة أشجار الليمون

يعتبر الليمون من الأشجار جميلة الشكل والسهلة من حيث الزراعة والعناية، وتنتمي إلى عائلة أشجار الحمضيات، ويتراوح ارتفاعها ما بين 3 إلى 5 أمتار، وفي السطور التالية توضح مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي طرق زراعة أشجار الليمون وكيفية العناية بها والتربة المناسبة لزراعتها.

طريقة زراعة شجرة الليمون

تقول المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن»: تحتاج شجرة الليمون إلى مجموعة من العوامل لنمو أفضل من أهمها، المناخ المناسب لغرس أشجار الليمون وهو المناخ المعتدل مع درجة حرارة معتدلة لا تنخفض من 5 إلى 7 درجات مئوية خلال فترة الشتاء البارد، وتحتاج إلى تربة غنية وخالية من الأحجار، الوقت المناسب للزراعة يتراوح بين الخريف والربيع مع أفضلية غرس الشجرة خلال فصل الربيع بعد انقضاء فترة الصقيع التي تؤثر سلبا على نمو أشجار الليمون.

كيفية زراعة شجرة الليمون

وتضيف «عطا الله»، لزراعة الليمون بشكل جيد يجب اتباع الخطوات التالية:

- إذا كنت ستزرع شجرة واحدة أو عدد قليل حول المنزل من أشجار الليمون فيجب أن تختار مكان واسع ويتعرض لأشعة الشمس طوال النهار.

- أحفر حفرة عميقة بشكل كاف بحيث يكون العمق 3 مرات أكبر من طول جذر شتلة الليمون التي سيتم غرسها وكذلك الأمر بالنسبة للعرض.

- ضع الشتلة وسط الحفرة وقم بتغطية الجذر بالتربة مع إضافة بعض السماد العضوي الناضج إلى التربة وخلطه معها جيدا.

- قم بدك التربة حول الشتلة جيدا ثم قم بسقي المكان وأعد دك التربة من جديد لثبات الشتلة بشكل جيد.

- ويمكن زراعة شجرة الليمون في إناء كبيرة مخصص للزراعة، بحيث يتم التحكم في نمو الشجرة بواسطة التقليم لعدم نموها بشكل أكبر.

كيفية تقليم أشجار الليمون

- عملية تقليم شجرة الليمون أمر مهم جدا، خاصة إذا تمت الزراعة في الإناء، لكن العملية معقدة وحساسة، فالتقليم تقنية دقيقة وأي خطأ يمكن أن يقضي على مستقبل الشجرة، لكن إذا تم الأمر بشكل جيد فإن نمو الأشجار سيكون أفضل وعطاء الثمار أكثر.

- الوقت المناسب لتقليم أشجار الليمون يكون ابتداء من شهر مارس وإبريل حتى شهر مايو حسب الطقس السائد في المنطقة، وأي محاولة تقليم للشجرة قبل هذا الموعد سيعرض الشجرة إلى فترة البرد مما قد يؤدي إلى موتها بفعل الصقيع، خلال عملية التقليم.

طرق التقليم الصحيحة

- استعمال مقص جيد خاص للتقليم، نقوم بقطع الأغصان التي تدخل في بعضها البعض باتجاه وسط الشجرة لتهويتها بشكل جيد.

- قطع الأغصان يتم فقط فوق العين التي توجد فوق الورقة.

- يمكنك قطع الأغصان المتجهة للأعلى كثيرا إن كانت الزراعة في الحاويات للحد من علو الشجرة، بنفس الطريقة.

- قم بإزالة الأغصان الميتة أولا قبل البدء في التقليم، يمكن أن تقوم بالعملية عدة مرات في السنة لكن في الفترة المحددة للتقليم لإعطاء الشكل الذي تريده لشجرة الليمون.