مستشار بالأكاديمية العسكرية: كلمة الرئيس السيسي اليوم حملت رسائل طمأنة للمصريين

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن كلمة الرئيس السيسي صباح اليوم السبت حملت داخل طياتها العديد من الرسائل التي تطمئن الشعب المصري على دولته جراء الأحداث المتصاعدة في المنطقة.

كلمة الرئيس السيسي تحتوي على عدة رسائل للداخل والخارج

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن كلمة الرئيس السيسي كانت تحتوي على عدة رسائل للداخل والخارج، موضحًا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لا تعلن عنها عبر وسائل الإعلام المرئية، ومثل دورها في ملف الأسرى والإفراج عنهم.

وتابع: الرئيس السيسي وجّه عدة رسائل لطمأنة الشعب المصري وسط القلق الذي خيم على بعض خلال الفترة الماضية، موضحًا أن مصر دولة قوية وذات سيادة لا يمكن المساس بها.

نص كلمة الرئيس السيسي

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بافتتاح فعاليات الدورة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، الذي أقيم في مركز المنارة للمؤتمرات، أنه على اطلاع كامل بكافة الأحداث التي تدور في المنطقة، كما أنه يطلع على ردود الفعل التي تتردد في الشارع المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع تصاعد الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، أن حالة القلق التي تراود المواطنين دليل على خوفهم على بلدهم، معقبًا: «حابب أطمئنكم على دولتكم، متقلقوش بفضل الله زي ما حفظ البلد دي في 2011 و2012 هيحفظها دلوقتي».

وتابع: بخصوص الطائرات بدون طيار التي تم إسقاطها، أيا ما كان المكان اللي جاية منه، فإن اتساع دائرة الصراع ليس في صالح المنطقة وتتحول لقنبلة موقوتة تؤذينا كلنا.