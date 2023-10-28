4 ضوابط للإنفاق على الدعاية الانتخابية.. تبدأ 9 نوفمبر

عرفت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

9 نوفمبر بداية الدعاية الانتخابية

ومن المقرر أن تعلن الهيئة القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم يوم 9 نوفمبر المقبل، وهو نفس اليوم الذي تبدأ فيه الدعاية الانتخابية.

الإنفاق على الدعاية الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 4 ضوابط للإنفاق على الدعاية الانتخابية، كالتالي:

- الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه.

- في حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

- يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

- يحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى، أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصري، أو شخص طبيعى او اعتبارى أجنبي، أو من أي دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى.