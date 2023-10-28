إرادة جيل: تقرير فورين بوليسي تتويج للجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الدولة المصرية أثبتت من خلال جهودها المكثفة منذ بداية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الجاري، أنها محور أساسي في حل القضية الفلسطينية، واحتواء الوضع المتصاعد داخل قطاع غزة.

جهود الرئيس السيسي في حل القضية الفلسطينية

وقال مطر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تعليقا على تقرير صحيفة فورين بوليسي، بأنه لا يمكن للعالم أن يحل الصراع الفلسطيني مع دولة الاحتلال دون مصر، وأن هذا التقرير جاء نتيجة للجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية في سبيل حل الأزمة الحالية وجلب السلام مرة أخرى إلى المنطقة.

وأضاف أن هذا التقرير الصادر عن صحيفة فورين بوليسي، يؤكد أن الدولة المصرية نجحت في نقل الصورة الحقيقية حول ما يحصل داخل قطاع غزة، وخلقت رأي عام أكثر حيادية تجاه القضية، فضلا عن الدور الدبلوماسي والسياسي الكبير الذي لعبته، اكد على أنها الأساس في حل الأزمة ولا يمكن حلها دون تدخلاتها.

حكمة الرئيس السيسي في التعامل مع الأوضاع الحالية

كما أشاد بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أكثر الدول التي تسعى إلى إيجاد حلول للوضع الراهن في المنطقة بأكملها، ولفت إلى أنه من المهم أن يبدأ المجتمع الدولي وكذا الدول العربية من اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وجدية تجاه القضية، حتى تتم السيطرة على الوضع داخل القطاع.

وأضاف مطر: «الرئيس السيسي يتصرف بحكمة شديدة في الموقف، وتمكن من الحفاظ على الثبات والسلام بالرغم من الضغوط الضخمة الحالية، ونحن في الحزب، وكافة أحزاب التحالف، نتضامن معه ونقف خلفه في كافة القرارات التي يتخذها من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري، وأمن المنطقة كلها».