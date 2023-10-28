مصادر: التراجع عن عمل جزء ثان من فيلم «صعيدي فى الجامعة الأمريكية»

أعلن الفنان محمد هنيدي، منذ فترة كبيرة، عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلمه الشهير «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وذلك بعد نجاح العمل الكبير بعد عرضه عام 1998، إذ حقق أعلى نجاح وإيرادات حينها.

حقيقة تقديم الجزء الثاني من فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية

وأوضحت مصادر لـ«الوطن»، أن السيناريست مدحت العدل، لم يبدأ حتى الآن فى الكتابة، كما يشاع، بينما تراجعت الشركة المنتجة عن فكرة تقديم الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وذلك حفاظا على نجاح الجزء الأول.

تفاصيل الجزء الاول من فيلم «صعيدي فى الجامعة الأمريكية»

وكان الجزء الأول من فيلم «صعيدي فى الجامعة الأمريكية» تدور أحداثه حول شخصية خلف الدهشوري طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة ، فحاز على جائزة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء عديدين، ويقع في حب زميلته عبلة التي كان يشاغلها أستاذها بالجامعة، وفي نفس الوقت تنجذب نحوه سيادة، ولكنه لا يبادلها نفس الشعور.

بينما شارك في بطولة الجزء الأول عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، غادة عادل، سهام جلال، هشام المليجي، فتحي عبد الوهاب، أميرة فتحي، محمد يوسف.