السقا عن إمكانية العمل مع هنيدي بفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية 2»: أمر يشرفني

كشف الفنان أحمد السقا حقيقة وجوده في الجزء الثاني من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، قائلا إنه يسمع هذا الكلام لأول مرة، وله الشرف أنه يتعاون مع «سبب سعده» الفنان محمد هنيدي والدكتور مدحت العدل، ومحمد العدل والذي يعتبره الأب الروحي لجيل كامل.

جيلي من الفنانين أصدقاء وإخوات

وأضاف أحمد السقا، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن جيله من الفنانين أصدقاء، «كلنا إخوات وكلنا داخلين بيوت بعض وواكلين عيش وملح في بيوت بعض».

رأيه في السوشيال ميديا

ولفت أن السوشيال ميديا أصبحت واقع الجميع يعيش فيه، ويجب التعلم والمذاكر للتعايش معه، متابعًا: «زي ما ليها مميزاتها ليها عيوبها الشديدة، مستحملش حد يشتمني.. أنا بحب السوشيال ميديا بس مش بحب الجانب المظلم من السوشيال ميديا».

واعتذر أحمد السقا عن تناوله الثعبان في أحد البرامج، قائلا: «أنا بخاف من الحشرات، وآسف للناس بتوع حقوق الحيوان».