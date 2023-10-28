معرض خيري للملابس بالإسكندرية.. وأهالي نجع العرب يتسابقون للمشاركة (صور)

أقامت جمعية بكرة لينا الخيرية بالإسكندرية بالمشاركة مع مبادرة تيم وليلي للخير، معرضا خيريا للملابس لغير القادرين، عرض فيه 1500 قطعة ملابس مستعملة وجديدة ولعب للأطفال وأدوات مدرسية.

استهدف المعرض 500 أسرة من أهالي منطقة نجع العرب وكوم الملح بغرب الإسكندرية وتخلل المعرض توزيع أغذية على الأطفال المشاركين في المعرض مع أولياء أمورهم.

ملابس شتوية ولعب أطفال

قالت هند الحداد رئيس جمعية بكرة لينا الخيرية لـ«الوطن» إن الهدف من إقامة المعرض هو تقديم المساعدات لأهالي نجع العرب وهي من المناطق الأكثر احتياجًا وقدمنا لهم الملابس الشتوية، وجرى عرض حوالي 1500 قطعة ملابس مستعملة وجديدة لجميع الأعمار إلى جانب توزيع مستلزمات مدارس ولعب أطفال وحضر المعرض 500 أسرة تقريباً وجرى توزيع جميع الملابس المعروضة بالمجان تماماً وشارك في تنظيم المعرض هاني إبراهيم نائب رئيس الجمعية ومصطفى عباس وعمر عثمان وباهر بدوي أعضاء مجلس الإدارة.

الأهالي تتسابق في الخير

وأضافت الحداد أن أهالي نجع العرب تسابقوا في المشاركة فى عمل الخير حيث تطوع الكابتن علاء رجب صاحب ملعب ميلانو باستضافة المعرض داخل الملعب بدون أى مقابل كما شارك محمد بركة بفراشة المعرض بالمجان وتطوع في العمل بالمعرض، محمد علي عضو مؤسس بالجمعية، وندى وعبدالله محروس وكامل والباحثة هناء شاكر، ولاقى المعرض نجاحاً كبيراً وإقبالا من المواطنين مما يدعونا لتكرار المعرض حتى نغطي متطلبات أهالينا من البسطاء.