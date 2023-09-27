تنظيم معرض ملابس خيري للأسر الأكثر احتياجا في الباجور

قال عصام محمد مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنَّه تمّ توزيع ملابس جديدة بالمجان على 300 مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم على تحمل الحياة المعيشية، في كفر النصاري بمدينة الباجور والقرى المجاورة لها.

وأضاف أنَّ المستفيدين من هذا المعرض الخيري هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الهمم ، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء هذا ضوء حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وبالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمنوفية.

وثمن محافظ المنوفية الدور الرائد والحيوي الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، مؤكّدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.