المرشح الرئاسي فريد زهران: إعلان برنامجي الانتخابي قبل 9 نوفمبر المقبل

أكد فريد زهران، المرشح لرئاسة الجمهورية، إعلان برنامجه الانتخابي قبل يوم 9 نوفمبر المقبل أمام الجماهير، مؤكدا أنه يهتم ببناء دولة ديمقراطية حديثة، والتي سعت إليها ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف زهران في تصريحات صحفية على هامش مؤتمره الجماهيري بالإسكندرية مساء اليوم، أن ملامح برنامجه الانتخابي تتمثل في عدم وجود رئيس للجمهورية بيده كل السلطات وأنه من يفهم في كل شيء.