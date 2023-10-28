المرشح الرئاسي فريد زهران: إعلان برنامجي الانتخابي قبل 9 نوفمبر المقبل
كتب:
كيرلس مجدى
تصوير:
أحمد ناجي دراز
10:05 م | السبت 28 أكتوبر 2023
فريد زهران خلال المؤتمر
أكد فريد زهران، المرشح لرئاسة الجمهورية، إعلان برنامجه الانتخابي قبل يوم 9 نوفمبر المقبل أمام الجماهير، مؤكدا أنه يهتم ببناء دولة ديمقراطية حديثة، والتي سعت إليها ثورة 30 يونيو المجيدة.
وأضاف زهران في تصريحات صحفية على هامش مؤتمره الجماهيري بالإسكندرية مساء اليوم، أن ملامح برنامجه الانتخابي تتمثل في عدم وجود رئيس للجمهورية بيده كل السلطات وأنه من يفهم في كل شيء.