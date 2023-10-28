من هو الشيخ باجس نخلة؟.. هدمت قوات الاحتلال منزله في رام الله اليوم

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات موسعة في مخيم «الحلزون»، شمال رام الله بالضفة الغربية، اليوم السبت، إذ اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم طفل، كما قامت جرافات الاحتلال بهدم منزل مكون من طابقين، يعود للأسير الشيخ باجس نخلة.

إخلاء منزل الشيخ باجس نخلة في رام الله

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عائلة الأسير الشيخ باجس نخلة، الذي يخضع للاحتجاز في سجون الاحتلال، تلقت تحذيراً قبل أسبوع بإخلاء المنزل، وتكرر الإنذار منذ يومين، بحجة أن البناء دون ترخيص، وهو الأمر الذي دفع عائلة الشيخ باجس نخلة إلى إخلاء المنزل، لتقوم جرافات جيش الاحتلال بهدم المنزل قبل قليل.

من هو الشيخ باجس نخلة؟

الشيخ باجس نخلة هو أحد قيادات المقاومة الفلسطينية، وقد تم اعتباره من بين الأسرى الذين قضوا أطول فترة اعتقال إداري في تاريخ الحركة الفلسطينية، إذ مكث في سجون الاحتلال 21 عاماً، خرج لفترات بسيطة جداً، ثم تم اعتقاله مرة أخرى.

تم اعتقال الشيخ باجس نخلة لأول مرة عام 1988، من داخل مسجد مخيم الحلزون شمال رام الله، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، فيما أسمتها قوات الاحتلال وقتها بأنها «حرب تكسير العظام»، وكانت زوجته حاملاً في طفلهما الأول، ليفرج عنه بعد عدة سنوات، ثم ما لبث أن تم اعتقاله مرة أخرى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

في عام 1993 قامت قوات الاحتلال بإبعاده إلى «مرج الزهور»، في جنوب لبنان، مع بعض قيادات المقاومة الفلسطينية، كان حينها أيضاً قيد الاعتقال الإداري، وبقى هناك لعدة أشهر، قبل أن تعيده قوات الاحتلال إلى سجن «مجدو».

تم الإفراج عنه في نوفمبر 2020، ليقضي مع عائلته بضعة أشهر، ثم تم اعتقاله ونجله في يناير 2021، بعد اقتحام منزله وترويع عائلته، ليصدر ضده حكم بالاعتقال الإداري لمدة 6 شهر، ويتم تجديدها بشكل دوري.