نائب رئيس «مستقبل وطن»: تقرير فورين بوليسي أكد قوة العمق الاستراتيجي المصري

أشاد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتقرير صحيفة فورين بوليسي بأنه لا يمكن للعالم أن يحل الصراع الفلسطيني مع دولة الاحتلال دون مصر، مشيرا إلى أنه يؤكد دور مصر الريادي بالمنطقة وقوتها الدولية الإقليمية.

قوة العمق الاستراتيجي المصري

وأوضح المهندس حسام الخولي في تصريحات لـ«الوطن»، أن تقرير صحيفة فورين بوليسي بخصوص آليات حل القضية الفلسطينية أوضح مدى قوة العمق الاستراتيجي المصري وحرص العالم على الإنصات والاستماع للموقف المصري تجاه الأزمة.

تعنت العدوان في وضع حلول جذرية للقضية تحول إلى حسابات شخصية

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «كما أن تعنت العدوان في وضع حلول جذرية للقضية تحول إلى حسابات شخصية ضحيتها الأبرياء والمدنيين من الشعب الفلسطيني إذ يسعى رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الفترة الحالية لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين ليبرر موقفه وموقف حكومته من تحمل مسؤولية من عمليات طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال مطلع الشهر الجاري.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الحرب، مؤكدا أن ما قامت به قوات الاحتلال من جرائم قتل بحق المدنيين الفلسطنينن أحيا القومية العربية المغروسة بنفوس الشعب العربي مستشهدا بهتافات الجماهير بمباريات كرة القدم بالملاعب المصرية.