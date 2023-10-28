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برلماني: الرئيس السيسي داعم كبير لتوطين الصناعات

كتب:

محمد أيمن سالم
10:53 م | السبت 28 أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، معقبًا: «الرئيس طمأن الشعب، وأكد أن الأمن القومي خط أحمر».

توطين الصناعات

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس داعم كبير لتوطين الصناعات، وتحقيق حاجة السوق الداخلية من كل المنتجات، مؤكدًا أن الرئيس مشجع دائما على الاستثمار والمستثمرين.

الصناعات المتوسطة والثقيلة

وتابع: هناك رغبة من القيادة السياسية على توطين الصناعات المتوسطة والثقيلة، بالإضافة إلى العمل على قدم وساق لتصنيع السيارات.

وأوضح نصار، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات سيساعد الدولة على تحقيق خطتها من التصدير للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.

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