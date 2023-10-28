عبير عصام: حضور الرئيس السيسي للملتقى الدولي الثاني للصناعة دعم قوي للمصنعين

قالت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بالملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة يمثل دعمًا قويًا للمصنعين المصريين للتوسع في السوق المصرية والعربية.

جاء ذلك خلال على هامش الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقام في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

عصام: الرئيس السيسي حرص على تفقد كل الغرف

وأضافت عبير عصام، أن الرئيس السيسي حرص على تفقد كل الغرف الصناعية بالمعرض ومنها غرفة التطوير العقاري، مشيرة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتدريب الفني تشارك بقوة بالمعرض ومن ضمنها مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

وأعلنت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال عن إطلاق مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع شركة جروهي الألمانية للأدوات الصحية والسباكة في الأول من نوفمبر المقبل.

وأضافت: كما سيتم توقيع البروتوكول مصري ألماني يهدف إلى تمكين وتنمية الشباب في مصر ممثلة في مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة التي شهد إطلاقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشركة جروهي الألمانية.

البرنامج يهدف إلى تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المهمة

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المهمة، لتزويد الشباب الطموحين بالتدريب والتأهيل المهني والتوجيه في مجالات السباكة والأعمال الصحية.