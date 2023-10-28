مهند محسن يستعد لإطلاق أغنية جديدة عن غزة: أبهرونا بقوتهم

يعمل المطرب العراقي مهند محسن، على إنتاج أحدث أغانيه والتي سيجرى طرحها خلال الفترة المقبلة، ذلك في إطار دعم القضية الفلسطينية، والتنديد بالانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وإبادة شعب غزة، وما يتعرض له الأشقاء في القطاع.

محسن: قطاع غزة ومواطنوه قد سطروا أفضل الملاحم

وأكد المطرب العراقي، في بيان له، أنه بات بصدد الانتهاء من أغنيته جديدة، والتي عكف خلال الفترة الماضية في العمل عليها، وذلك من أجل تقديمها لجمهوره قريبا، حيث ستدور كل كلمات الأغنية عن فلسطين، ومدى صمود رجالها ونسائها وأطفالها أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبونه من مجازر على الأرض هناك.

وأوضح «محسن» أن قطاع غزة ومواطنيه قد سطروا أفضل الملاحم والصبر في مواجهة الجيش المحتل لأراضيهم، كما وأكدوا على مدى نضال ذلك الشعب الأبي ومحاربه الاحتلال والوقوف بصدورهم العارية أمام وجه العدو المحتل لأراضيهم.

مهند محسن طرح أغنية «خاف غيري»

جدير بالذكر أنه من أبرز أعمال الفنان مهند محسن، أغنية «خاف غيري»، وهي أغنية من كلمات الشاعر حازم جابر، وكذا أغنية «مو بيدينا» كلمات الشاعر عمار المرهون، كما تعاون من قبل مع الفنان هيثم يوسف لتقديم دويتو أغنية «ضيعنا الحب»، والتي كانت من كلمات الشاعر حازم جابر.