مستقبل وطن بالشرقية يطلق مبادرة لبيع السلع بأسعار مخفضة

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور محمد سليم، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام الحزب بالمحافظة، مبادرة المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، واستقبلت أمانة ديرب نجم، بقيادة الدكتور شاكر عابدين، أحد هذه المنافذ التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأشرف الدكتور شاكر عابدين، أمين عام حزب مستقبل وطن ديرب نجم على فعاليات بيع السلع الغذائية، التي يشملها المنفذ للمواطنين، وأكد أن هذه المبادرة ليست بغريبة على حزب مستقبل وطن، الذي يسعى دائما من خلال قياداته الوطنية إلى توفير كل سبل الدعم للمواطن المصري البسيط، إذ أن المنفذ يشمل السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيت والدقيق والسكر والمكرونة، وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق الخارجية، وهو ما وضح من خلال الإقبال الكبير من المواطنين.

وقدم الأمين العام لحزب مستقبل وطن ديرب نجم، الشكر والتقدير لقيادات الحزب، بقيادة النائب أحمد بك عبدالجواد، والدكتور محمد سليم، على الجهود الكبيرة لتوفير كل الدعم للمواطن البسيط، من خلال الحزب.

وعلى صعيد آخر، عبر عدد من مواطني ديرب نجم عن رضاهم التام عن مبادرة المنافذ المتنقلة للسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، والتي يوفرها حزب مستقبل وطن، معتبرين ذلك ليس بجديد على الكيان العظيم الذي دائما ما يدعمهم بكل أشكال الدعم، وفي مختلف المناسبات الاجتماعية والوطنية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.