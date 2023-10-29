وكالة الأنباء الفلسطينية: استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت بغزة لليوم الثالث

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن كل مناطق قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

سلطات الاحتلال تواصل لليوم الثالث قطع الاتصالات الهاتفية بكل أشكالها

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سلطات الاحتلال تواصل لليوم الثالث قطع الاتصالات الهاتفية من هاتف ثابت، وهاتف خلوي، وشبكات الإنترنت عن أهالي قطاع غزة ما حال للمواطنين من التواصل فيما بينهم داخل مدن القطاع وعدم تمكنهم من الاطمئنان فيما بينهم، إضافة الى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي.

ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 7700 شهيد و20 ألف مصاب

ودمرت سلطات الاحتلال في اليوم الأول من العدوان مبنى شركة الاتصالات الفلسطينية في حي تل الهوا، كما دمرت أبراج الارسال فوق المباني المرتفعة.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 7700 مواطن، بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، مع دخول العدوان يومه الـ23، بينما لم يتم حصر ضحايا ومصابي قصف ليلة الأحد حتى الأن، حيث شهدت قصف مكثف لأنحاء متفرقة من قطاع غزة.