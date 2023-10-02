وزير الاتصالات: 150 مليار جنيه استثمارات لتقوية شبكة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّه في عام 2017 كان متوسط سرعة الإنترنت في مصر 5.4 ميجا بت بالثانية، وكانت السرعة تزيد بنسب بسيطة حتى بدأت الدولة مشروعًا ضخمًا في مطلع 2019 بلغت استثماراته أكثر من 100 مليار جنيه لتقوية ونشر شبكة الإنترنت الثابت في مصر.

فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن»

وأضاف «طلعت»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «السرعة في أغسطس من هذا العام بلغت 54.3 ميجا بت ثانية، أي أنها تضاعفت أكثر من 10 مرات مقارنة بما كانت عليه في عام 2017، وزاد عدد المشتركين 4 أضعاف وهو ما مكن الشبكة كي تستوعب الأحمال التي تضاعفت مع بداية الجائحة ومستمرون في المزيد من الاستثمارات لتقوية الشبكة ودعمها خلال الفترة المقبلة باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بشبكات الألياف الضوئية في المرحلة المقبلة».

وواصل: «لدينا 35 ألف مبنى حكومي وانتهينا من ربط 20 ألف مبنى حكومي في مختلف أنحاء الجمهورية بشبكات الألياف الضوئية لتقديم الخدمات المرقمنة للمواطنين».