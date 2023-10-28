تراجع أسعار السلع الغذائية داخل وخارج مبادرة الحكومة.. تخفيضات بـ25%

توفر المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار العديد من السلع والمواد الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25%، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة.

سعر الأرز داخل المبادرة بين 18 و20 جنيهاً للكيلو

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار السلع والمواد الغذائية داخل وخارج مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، بحسب بيانات الاتحاد العام للغرف التجارية، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية

سجل سعر السكر داخل المبادرة، نحو 27 جنيهاً للكيلو، بينما سجل خارج المبادرة نحو 32.5 جنيهات، كما سجل سعر الأرز داخل المبادرة ما بين 18 و20 جنيهاً للكيلو، بينما سجل خارجها نحو 27.5 جنيهات.

أسعار الزيت اليوم

كما سجل سعر زجاجة الزيت 1 لتر، داخل المبادرة، نحو 46 جنيهاً، بينما سجل خارجها نحو 61.25 جنيه.

وسجل سعر العدس المجروش المعبأ، داخل المبادرة، نحو 40 جنيهاً للكيلو، والسائب بسعر 36.5 جنيهات، بينما سجل خارج المبادرة، نحو 47 جنيهاً للكيلو المعبأ.