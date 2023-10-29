حارب الإدمان لسنوات وأراد تكوين أسرة.. الوجه الآخر لبطل مسلسل Friends

لم تكن النهاية التي شهدها ماثيو بيري بطل مسلسل Friends هي النهاية التي كان يأملها لحياته، قبل رحيله خلال الساعات الأخيرة غرقًا في حوض الاستحمام الساخن في منزله عن عمر يناهز الـ 54 عامًا، ليسدل الستار على مسيرة فنية قدم خلالها الكثير من السعادة إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم.

أصدَر ماثيو بيري مذكراته العام الماضي بعنوان «Friends، Lovers and the Big Terrible Thing»، وفي ظهور خاص مع وسائل الإعلام الأخرى للتروّيج لكتابه، تحدث بيري عن صراعاته السابقة مع الإدمان، وظهر ملتزمًا برصانته ومتفائلًا بالمستقبل، وتحدث بصراحة عن رغبته في الاستقرار وتكوين أسرة، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

ماثيو بيري: أنفقت 9 ملايين دولار للحفاظ على نفسي بعيدًا عن الإدمان

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، قال بيري إنَّه ظل بعيدًا عن المخدرات والكحول لمدة 18 شهرًا، وأنفق 9 ملايين دولار في الوصول إلى ذلك بعد تعامله مع إدمان الكحول والمواد الأفيونية.

وكان «بيري» صريحًا في إطلاع جمهوره على تجربته مع الإدمان وتفاصيلها القاسية، في الكتاب يتذكر «بيري» كيف أنه في ذروة إدمانه، خلال السنوات الأخيرة من مسلسل Friends، كان يتناول 55 حبة «فيكودين» يوميًا، وكان يفتح البيوت لسرقة الحبوب من خزائن أدوية الغرباء، حتى أصبح على وشك الموت وأمضى أسبوعين في غيبوبة، أعقبها أشهر من التعافي.

وفي عام 2018 تعرض لانفجار في القولون نتيجة تعاطيه للمخدرات، وأخبر الأطباء عائلته أن لديه فرصة 2 بالمائة للعيش، وتم وضعه على جهاز «ECMO»، ولا أحد ينجو من ذلك على حد تعبيره، قائلًا: «كان هناك خمسة أشخاص تم وضعهم على جهاز ECMO في تلك الليلة وتوفي الأربعة الآخرون ونجوت. لذا فإن السؤال الكبير هو لماذا؟ لماذا كنت أنا؟ يجب أن يكون هناك نوع من الأسباب».