تظاهرة أسترالية للتنديد بمجازر الاحتلال.. والآلاف يهتفون: «فلسطين حرة»

شارك الآلاف من المواطنين في ولاية سيدني الأسترالية في مظاهرة نُظمت اليوم الأحد، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ23 على التوالي، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وطالب المشاركون في المظاهرة بالوقف الفوري للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي أسفر عنه أكثر من 7800 شهيد وإصابة الآلاف، كما طالبوا بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في المظاهرة، أعلام فلسطين، ورددوا شعارات متعددة، أبرزها «فلسطين حرة»، و«أوقفوا المجازر في غزة».

عودة تدريجية للاتصالات لغزة

كانت العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية، أعلنت في وقت مبكر اليوم الأحد، عن عودة تدريجية لاتصالات الهاتف والإنترنت إلى قطاع غزة بحسب منظمة «نت بلوكس» لمراقبة الشبكات، وذلك بعد انقطاع خدمة الشبكات الجمعة الماضي خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة، ما أدى إلى منع ملايين السكان من التواصل مع أقاربهم خارج قطاع غزة المحاصر أو ذويهم في الداخل.