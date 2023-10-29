جهاز مدينة الشروق يتحفظ على سيارتين لمخالفة ضوابط العمل

قاد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة مكبرة استهدفت سيارات النقل الثقيل، وذلك بمشاركة العميد تامر عادل رئيس قسم شرطة تعمير المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الأحد، أن الحملة أسفرت على ضبط سيارتي نقل بمقطورة بمدخل الحي الثالث شرق، والتحفظ عليهما بمقر الجهاز؛ لقيام أصحابهما بمخالفات (انتظار في الممنوع – إهدار مياه الري في غسيل السيارات- إتلاف طبقة الأسفلت).

تطبيق عقوبات رادعة علي المخالفين

كما «سعد»، على تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين وعدم الإفراج عن السيارات المضبوطة إلا بعد سداد الغرامات المالية المقررة، وإعادة الشيء لأصله لطبقة الأسفلت، موجهًا باستمرار شن الحملات بكافة أنحاء مدينة الشروق.