إنشاء مدرسة بقرية «الشعالة» في السنبلاوين بتكلفة 11 مليون جنيه

تفقد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في محافظة الدقهلية الأعمال الإنشائية في مدرسة السعيد عبد العظيم للتعليم الأساسي، بقرية كفر الروك.

افتتاح مدرسة بالسنبلاوين خلال شهرين

وقال رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، إنه يتابع تنفيذ إنشاء مدرسة السعيد عبدالعظيم للتعليم الأساسي بناحية قرية الشعالة، التابعة للوحدة القروية بكفر الروك، بتكلفة تقديرية تصل لـ11 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تفقد التشطيبات النهائية بها، تمهيدا لتسليمها لإدارة التربية والتعليم بالسنبلاوين، وافتتاحها خلال شهرين فقط.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي بناء الإنسان المصري اهتماما كبيرا، من خلال تطوير قطاع التعليم وتحديدا في القرى، لأن التعليم هو غذاء العقل وأحد أسباب نهوض الدولة، وإنشاء جيل متعلم وواع ومثقف، يساهم في النهوض بمصر وتطويرها.