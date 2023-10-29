هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب غرب أفغانستان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، غرب أفغانستان، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات ممركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت غرب أفغانستان على مسافة 34 كيلومترًا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة هرات، و19 كيلومترًا بين الشمال والشمال الشرقي من زيندا جان.