تخبط إسرائيلي بشأن الاجتياح البري المرتقب لغزة.. هل يقع نتنياهو في فخ؟

شهد قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين عدة محاولات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح القطاع، مع استمرار القصف من البر والبحر والجو بصورة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الجاري، وتزامن مع الاجتياحات انقطاع كامل للكهرباء والإنترنت وهو ما يسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة للسكان.

واعتقد الكثير أن المناورات البرية التي شهدها القطاع خلال اليومين الماضيين هو الاجتياح البري الذي أعلنت عنه دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هجماتها على غزة، غير أن تقرير نشرته قبل قليل على صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية يؤكد أن العملية البرية المنتظرة على قطاع غزة لم تبدأ بعد.

حالة من الفوضى والتخبط تعيشها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اندلاع طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي، ووصول الفصائل الفلسطينية لمواقعها داخل الأراضي المحتلة، وهو ما أدخل الفرقة والانقسام بين قادة جيش الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين بعد سلسلة من تبادل الاتهامات حول هجوم الفصائل الفلسطينية، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وتحتشد قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة في وضع الجاهزية لبدء الهجوم البري المرتقب، غير أن انقسامات وخلافات تلوح بالأفق بين القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تحول دون وضع كيفية الغزو، ومتى؟ وحتى ما إذا كان سيتم الغزو من عدمه، وفقا لـ7 ضباط عسكريين كبار وثلاثة مسؤولين إسرائيليين، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

كما أن سببا آخر للتأجيل أوضحه المسؤولين الإسرائيليين وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، خاص باستهداف المسؤولين الإسرائيليين منح المفاوضين مزيدا من الوقت لمحاولة تأمين إطلاق سراح بعض من أكثر من 200 محتجز لدى الفصائل الفلسطينية عندما هاجمت إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع.

الموعد المرتقب لغزو غزة

وتشير تقارير إلى احتمال تحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي لغزو غزة بريا يوم الجمعة المقبل، ويشعر بعض المسؤولين بجيش الاحتلال بالقلق من أن الغزو قد يجر الجيش الإسرائيلي إلى معركة حضرية مستعصية داخل غزة، ويخشى آخرون نشوب صراع أوسع نطاق، خاصة بعد قيام إطلاق صواريخ على دولة الاحتلال من الجنوب اللبناني.

عضو لجنة الدفاع في البرلمان الإسرائيلي: لدينا حكومة ذات آراء مختلفة

كما أن هناك حالة أخرى من الجدل بالحكومة الإسرائيلية حول ما إذا كان سيتم تنفيذ الغزو من خلال عملية واحدة كبيرة أو سلسلة من العمليات الأصغر، وكيفية إدارة قطاع غزة بعد الانتهاء من عملية الغزو البري، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، لافتة إلى قول داني دانون، أحد كبار المشرعين من حزب الليكود، الحزب اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي: «لديك حكومة ذات آراء مختلفة».

وأضاف «دانون» أنه يجب عدم الإقدام على خطوة الغزو البري لقطاع غزة قبل التفكير فيما يجب فعله بعد هذه الخطوة، متابعا: «لكننا كقيادة، كرجال دولة إسرائيل، علينا أن نحدد الأهداف، ويجب أن تكون الأهداف واضحة للغاية، لا ينبغي أن تكون غامضة».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها الغاشم على قطاع غزة، بعدما قطعت الاتصالات وشبكات الإنترنت خلال اليومين الماضيين، بدعوى أنها تقوم بعملية برية في القطاع، مدعومة بحرًا وجوًا، وهو الأمر الذي نفته الفصائل الفلسطينية، معلنة تقدمها على قوات الاحتلال. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 8005 شهداء في غزة، بينهم 3342 طفلًا منذ أحداث 7 أكتوبر وحتى الآن، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.