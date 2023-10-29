مرصد الأزهر يشيد بمطالبة وزيرة إسبانية تقديم شكوى ضد إسرائيل في «الجنائية الدولية»

أشاد مرصد الأزهر بوزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية أيوني بيلارا، التي طالبت خلال مقطع مصور حكومة بلادها التقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وذكر المرصد أن «بيلارا» دعت المواطنين في إسبانيا وباقي الدول ‏الأوروبية إلى ‏الخروج في تظاهرات شعبية للتعبير عن احتجاجهم، مشيرة إلى أن القصف واسع النطاق على المدنيين، إلى جانب قطع الطعام والماء والكهرباء وشبكات الإنترنت، والذي اعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

أهم المطالب لحماية المدنيين في غزة

ولفت المرصد إلى أن وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية طرحت مطالب عاجلة، جاء في مقدمتها إنشاء ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية وفرق الطوارئ، وأيضًا التعاون بين حزب بوديموس وحزب العمال الاشتراكي لتقديم طلب باسم حكومة إسبانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين، إضافة إلى مطالبتها بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان بشكل فوري، وعقد اجتماع على المستوى الأوروبي لتطبيق العقوبات على المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي تحدث في الأراضي المحتلة.

زيادة المساعدات الإنسانية لغزة

وفي السياق ذاته، أشار خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، معربًا عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني في القطاع، وأهمية حماية المدنيين العزل وتسهيل وصول المساعدات لهم وضمان احترام القانون الإنساني الدولي.

بدوره، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الموقف الإسباني الرسمي ضروري في ظل التصعيد المتعمد من جانب الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة، لافتًا إلى أن الوضع لا يسمح بأي تجاهل أو غض للطرف عن المجازر البربرية التي يرتكبها المحتل بحق المدنيين العزّل، بل يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا وحاسمًا ضد جرائم الحرب الصهيونية.