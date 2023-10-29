إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 9 مراكز بالبحيرة (صور)

نفذت الوحدات المحلية في محافظة البحيرة، عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ما أسفر عن إزالة 38 حالة تعد بمساحة 5852 مترا مربعا بنطاق 9 مراكز.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في البحيرة

وتمكنت حملات إزالة التعديات من إزالة 8 حالات بمساحة 1343 مترا مربعا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وردم حفر وشدات خشبية بالدلنجات، و6 حالات تعد بمساحة 950 مترا مربعا، عبارة عن شدات خشبية لعمل أعمدة وسملات خرسانية برشيد.

وتضمنت الإزالات أيضًا 5 حالات بمساحة 719 مترا مربعا، عبارة عن أسوار بالطوب الحجري وردم حفر بشبراخيت، و5 حالات بمساحة 715 مترا مربعا، عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وردم حفر وشدات خشبية بنطاق قريتي ديروط وسيدي عقبة بالمحمودية.

إزالة التعديات في مهدها

وتأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كل التعديات على الفور، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.