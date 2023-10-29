محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الصحة السابق تقديرا لمجهوداته

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة السابق، تقديرا لمجهوداته التي بذلها خلال فترة توليه العمل بالمحافظة، متمنيا له دوام التوفيق في مهام عمله الجديد بمحافظة الجيزة، وذلك خلال استقباله بمكتبه بالديوان العام، وعقب صدور القرار الوزاري بتولي الدكتورة رشا خضر منصب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية خلفا له.

محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الصحة السابق بالمنوفية

وأهدى المحافظ، وكيل الصحة السابق، درع المحافظة تقديرا لأدائه المتميز ومساهمته في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، ودوره في النهوض بقطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما أعرب الدكتور خالد عبد الغني عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، ومؤكدا أنه سعد بالعمل وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولم يدخر جهداً للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

محافظ المنوفية يلتقي وكيل وزارة الصحة الجديد بالمنوفية

فيما التقى محافظ المنوفية، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة الجديد، وهنأها بمهام منصبها الجديد، متمنيا لها دوام التوفيق وحسن الأداء، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني للاستمرار في تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى.