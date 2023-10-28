وكيل «صحة المنوفية» الجديدة: تنفيذ المبادرات الرئاسية أهم أولوياتي

أكدت الدكتورة رشا خضر الوكيل الجديد لوزارة الصحة في محافظة المنوفية، أن أولوياتها في الفترة المقبلة هو تنفيذ المبادرات الرئاسية، والاهتمام بتطوير المنظومة الصحية على أكمل وجه، مشيرة إلى أنها ستعمل على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين على أكمل وجه.

وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية: تقدم الخدمات الطبية على أكمل وجه

وأضافت وكيل وزارة الصحة الجديدة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها ستعمل على توفير كافة الخدمات الصحية في المستشفيات، ورفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال دورات تدريبية مكثفة لكل الاطقم من أطباء وتمريض وإداريين.

وأوضحت، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمنظومة الصحية من خلال إنشاء المستشفيات الجديدة والتي من بينها إنشاء مستشفيات جديدة مثل مستشفى الباجور، والمستشفى التعليمي في شبين الكوم، والعمل على إنشاء مستشفى أشمون ومنوف والشهداء والسادات وقويسنا.

وزير الصحة يصدر قرارا بتعيين وكيل وزارة جديد في المنوفية

وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتورة رشا خضر وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة المنوفية، خلفا للدكتور خالد عبدالغني والذي جرى تكليفه وكيلا لوزارة الصحة في محافظة الجيزة.