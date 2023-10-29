إحالة المسؤولين عن 4 مدارس في قنا للتحقيق بسبب الإهمال

قررت وفاء رشاد خلف الله، مدير إدارة دشنا التعليمية، شمال محافظة قنا، إحالة المسؤولين عن 4 مدارس للشؤون القانونية، لتقصيرهم في أداء العمل، وذلك خلال زيارة مفاجئة قامت بها لمتابعه انتظام العملية التعليمية.

تفقد عدد من المدارس

وبحسب بيان، تفقدت «رشاد» خلال زيارتها مدرسة السمطا قبلي الإعدادية، وتابعت انتظام الحضور والانصراف وسجلات مدير المدرسة وغياب وسجلات غياب وحضور التلاميذ وتفعيل لائحة الانضباط.

كما زارت مدرسة أبو مناع غرب الابتدائية المشتركة، وتابعت تفعيل لائحة الانضباط وانتظام الاشراف اليومي، وانتقلت لمتابعة مدرسة أبو مناع غرب للتعليم الأساسي ولاحظت استخدام التليفون المحمول أثناء الحصة.

كما تفقدت مدرسة الشعراوي الابتدائية وتابعت انتظام الحضور والانصراف، وتفعيل الاشراف اليومي ونظافة المدرسة، وقررت تحويل المسؤولين عن المدارس للشؤون القانونية لمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

الانضباط المدرسي

ووجهت «رشاد» بتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات بالمدارس، وتحقيق الانضباط الإداري، والتزام كل العاملين باللوائح والقوانين المنظمة، وشددت على تفعيل لائحة الانضباط الإداري والتزام.