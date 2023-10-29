«الصحة»: نقص الخدمات وارتفاع معدلات الوفيات في فلسطين ينذر بانتشار الأوبئة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ معدل انتشار الاأوبئة في غزة أمر وارد، بسبب ارتفاع معدلات الوفيات ونقص الخدمات الطبية والعلاجية.

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للاحتفال باليوم العالمي لالتهاب السحايا: «مستعدون للعمل على محورين، الأول تأمين المصريين من عدوى الأمراض، والثاني الاستعداد لتقديم كامل الدعم للأخوة في غزة لتقليل وطأة نقص الخدمات».

وأكد عبدالغفار، استعداد وزارة الصحة للترصد وتقديم كامل الدعم لقطاع غزة وسد نقص الخدمات الطبية والعلاجية.

ولفت إلى امتلاك مصر جهاز منظم للترصد الوبائي، ما يجعلنا مطمئنين دائما، كما أوضح أنّ مستوى التطعيمات ضد الأمراض المعدية مرتفع والاستجابة قوية، وبرنامج التطعيمات القومي على أعلى مستوى من التجهيز لتحصين المصريين ضد الأوبئة.

وكان الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، أكد أنّ منظمة الصحة العالمية وضعت خطة استراتيجية للتخلص من المرض بحلول 2030.

وذكر الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، أنّ الاستراتيجية العالمية لمرض السحايا تستهدف القضاء على الأوبئة المتعلقة بالمرض، فضلا عن الحد من الإصابة بالالتهاب السحائي بنسبة 50% وتقليل الوفيات بنسبة 70%.