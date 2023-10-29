تحليق 40 رحلة بالون طائر تقل 1120 سائحا في سماء الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الأحد، تحليق 40 رحلة بالون طائر تقل على متنها 1120 سائحا من مختلف الجنسيات، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر.

رواج سياحي

وأوضح «الطيب»، أن رحلات البالون تشهد هذه الأيام رواجا سياحيا كبيرا تزامنا مع بدء موسم الشتاء، الذي بدأ قويا بنسبة إقبال عالية من مختلف الجنسيات الأوروبية والآسيوية والإفريقية والعربية، لكن أكبر نسبة إقبال كانت من السائحين الإسبان والألمان.

وأضاف ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، أن هذا الرواج السياحي ساهم في توفير فرص عمل للشباب، من خلال فتح عدد من شركات البالون الجديدة، إذ شهدت الفترة الماضية افتتاح خمس شركات جديدة، ليصل العدد الإجمالي حاليا لحوالي 19 شركة يعمل بها أكثر من 2000 شاب في وظائف مباشرة، ما بين مندوبين وطيارين ومهندسين وعمال ومصورين، بعد أن كانت فترة قريبة لا تتجاوز 12 شركة.

تجربة مثيرة

وتابع «الطيب»، بأن رحلة البالون تمثل للسائحين تجربة مثيرة، خصوصا لعشاق سياحة المغامرات، فالبالون من الأنشطة السياحية المميزة التي تغذي وتشبع فيهم روح المغامرة والإثارة، إذ يعتمد البالون في تحليقه على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، فهناك مطار مخصص أمام معبد حتشبسوت يقلع منه البالون لكن يهبط كل مرة في مكان مختلف حسب اتجاهات الرياح.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، إذ تتفرد محافظة الأقصر بهذا النمط السياحي على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجة تهدد سلامة الطيران.