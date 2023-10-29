باحث: الرئيس السيسي وجه 3 رسائل هامة خلال كلمته في المعرض الدولي للصناعة

قال محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ كلمة الرئيس السيسي خلال المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة الذي عقد أمس، تضمنت رسائل طمأنة للمصريين بأنَّ الدولة تمتلك القدرة والقوة لحماية سيادتها.

«سلامة»: الرئيس السيسي وجه رسالة للدول الغربية

أضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الرئيس السيسي حريص منذ اندلاع أزمة غزة على إرسال رسالة للخارج، يؤكد فيها على الترابط والتكامل والقدرة بين مكونات المجتمع المصري، سواء المكون الشعبي أو العسكري.

أهمية الاستقرار والتنمية للدولة المصرية

تابع الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، أنَّ الرسالة الثالثة التي أكدها الرئيس السيسي في مؤتمر الأمس، مضمونها حرص الدولة على دعم الاستقرار والتنمية في الداخل، والوصول للأهداف التنموية التي نسعى إليها، وهو ما يتطلب الحفاظ على استقرار المنطقة والإقليم بالكامل.