خبير دولي: الرئيس السيسي يواصل جهوده للحفاظ على أمن مصر وإنقاذ غزة

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إنَّ الرئيس السيسي يواصل جهوده في الحفاظ على أمن مصر وحدودها، خاصة في هذا الوقت الحرج، مشيرا إلى الدور البارز للدولة في دعم القضية الفلسطينية، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

جهود مصرية لإدخال المساعدات

وأضافخلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه منذ اللحظة الأولى لاندلاع حرب غزة ومصر تبذل جهدها لإدخال المساعدات بالكامل إلى القطاع لتصل إلى الإخوة، وسط محاولات للعرقلة ومنع وصول هذه المساعدات من جانب الكيان الصهيوني.

الوصول إلى اتفاق دولي

وأشار إلى أنَّ مصر لا تدخر جهدا في إطلاق سراح المحتجزين، بل وأرادت منذ البداية الوصول إلى اتفاق دولي وتهدئة من خلال قمة القاهرة للسلام، خشية وقوع كارثة وتفاقم الأوضاع، مشيرا إلى اتساق السياسات المصرية مع تراثها الحضاري والإنساني واحترامها للقانون الدولي، لكن المجتمع الدولي لا يستجيب لهذه الجهود، «مصر دوما ما ترى ما لم يراه الأغيار، ثمَّ يبدأ العالم في استيعاب ما طرحته مبكراً».